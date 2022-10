Wydatki miasta w przeliczeniu na osobę. Konin na 8 miejscu w Polsce. Słupecki pierwszy w Wielkopolsce

Wydatki miasta w przeliczeniu na mieszkańca

Można powiedzieć, że w skali kraju, wśród 66 miast na prawach powiatu, Konin zajmuje całkiem wysokie, ósme miejsce. W latach 2017 -2019 było to miejsce piąte, a w 2018 – 2020 siódme.

W Koninie średnie wydatki inwestycyjne, w przeliczeniu na osobę, wynoszą 2045, 38 zł. Z kolei w powiecie konińskim średnia kwota na mieszkańca, to 172,29 zł. Dla porównania – krajowym liderem wśród stolic powiatów jest Świnoujście – tam średnie wydatki na osobę, to 9411,93 zł. Należy jednak zaznaczyć, że to wysoko nad miejscem drugim (Krosno – 3210,30 zł) i trzecim (Gliwice – 2712,15 zł).