W Koninie wzrosły podatki od nieruchomości i gruntów. Ile teraz wynoszą stawki?

Podatki od nieruchomości i gruntów poszły w górę

Rada Miasta Konina już pod koniec października ubiegłego roku uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości. Weszły one w życie wraz z 1 stycznia. We wszystkich przypadkach wzrost wynosi około 14% w stosunku do roku ubiegłego.

Poniżej podajemy, ile wynosi podatek od nieruchomości w 2024 roku dla wszystkich przypadków. W nawiasie umieściliśmy stawki dla porównania, które obowiązywały mieszkańców i przedsiębiorców w minionym roku.