Relikwie dzieciństwa Chrystusa. Niektóre z nich zostały zachowane do dziś!

Pierwsza chrześcijańska świątynia

Jeszcze tamtej jesieni 1294 roku, Nicefor miał zostać teściem samego Filipa z Taranto, syna króla Neapolu – Karola II. Oprócz wielu kosztownych dóbr postanowił podarować Itamar cegły, z których zbudowany był dom Świętej Rodziny z Nazaretu. Być może ojciec panny młodej wierzył, że owe starożytne kamienie, przesiąknięte duchem Rodziny samego Boga, przyniosą szczęście rodzinie jego córki? Tego nie wiemy na pewno, wiemy już natomiast doskonale jak, kiedy i dlaczego tzw. Święte Cegły dostały się do Europy. Nim jednak do tego dojdziemy, cofnijmy się na chwilę do czasów działalności św. Piotra, bowiem właśnie wtedy, w domku Świętej Rodziny urządzono pierwszą chrześcijańską świątynię.