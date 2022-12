Wigilia Bożego Narodzenia 2022. Spędźmy ten czas razem. Historia kolacji wigilijnej i ciekawostki na jej temat

Ubieranie choinki. W Polsce najpierw dotarły do Gdańska

Wigilia w Polsce. Historia i tradycje

Tradycja zasiadania do kolacji wigilijnej w Polsce jest stosunkowa młoda, ponieważ rozpoczęła się w XVIII wieku. Dzień ten poprzedza przyjście na świat Jezusa Chrystusa, które świętowane jest przez następne dwa dni.

Wigilia w Polsce, zgodnie z tradycją, rozpoczyna się od pojawienia się na niebie „pierwszej gwiazdki”, co nawiązuje do Gwiazdy Betlejemskiej, która miała wskazać drogę do miejsca narodzin Jezusa trzem królom – Kasprowi, Melchiorowi i Baltazarowi.

Wigilię 24 grudnia obchodzona jest przez wyznawców chrześcijaństwa w trzech różnych kościołach:

rzymskokatolickim,

starokatolickim,

protestanckim.

Z kolei grekokatolicy i wyznawcy prawosławia wigilię obchodzą 6 stycznia, gdyż korzystają z kalendarza juliańskiego. W kościele ormiańskokatolickim wieczerza przypada 5 stycznia.