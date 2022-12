O tym, jak prezent pod choinkę rozpoczął pasję na całe życie. Jego zdjęcia widział każdy Koninianin. Rozmowa z Janem Sochackim [WYWIAD] Marcin Maliński

Zdjęcia robi już od przeszło pół wieku i nigdy nie wziął za nie żadnych pieniędzy, choć widział je chyba każdy Koninianin. To między innymi dzięki niemu młodsze pokolenia mogą zobaczyć, jak w latach 70-tych i późniejszych wyglądał Konin. Jak sam twierdzi, najlepszą zapłatą za jego zdjęcia jest fakt, że mogą one cieszyć czyjeś oko. O pasji na całe życie i o tym, jak rozpoczął ją prezent pod choinkę, rozmawialiśmy z Janem Sochackim, amatorem fotografii z zamiłowaniem do uwieczniania na zdjęciach dziejów swojego miasta.