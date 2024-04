Prasówka tygodniowa z 28.04.2024 w Koninie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Nie sposób było zliczyć wszystkich motocyklistów, którzy 27 kwietnia zjechali się Lichenia Starego, by oficjalnie rozpocząć sezon. Z tak dużą frekwencją jeszcze nie spotkaliśmy, co przyznawali również sami uczestnicy. Zobaczcie nasze zdjęcia z tego wydarzenia!

Tysiące motocyklistów przyjechało w sobotę (27 kwietnia) do Lichenia, gdzie oficjalnie rozpoczęto sezon 2024. Wraz z nimi odmeldowali się fani pojazdów zabytkowych.

Do groźnego wypadku z udziałem jednego samochodu osobowego doszło w piątek rano w miejscowości Wilczna, w powiecie słupeckim. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala.

Uczniowie „Trzeciego” w Koninie uczestniczyli w swoim absolutorium. 26 kwietnia po raz ostatni wzięli udział w uroczystości, która zakończyła ich przygodę z tą szkoła. Była to także okazja, do podsumowania ich czteroletniej nauki.

26 kwietnia w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie odbył się ważny dzień dla tegorocznych maturzystów. Ponad 230 absolwentów zamknęło długi etap w swoim życiu i oficjalnie pożegnało się ze szkołą. Była to także okazja do podsumowania kilkuletniej nauki w „Górniczej”.

W piątek 26 kwietnia maturzyści Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie spotkali się w Konińskim Domu Kultury, by oficjalnie zakończyć naukę w szkole średniej. W uroczystości wzięło udział około 220 uczniów.

Majówka coraz bliżej. Wielu z nas planuje w tym czasie wyjazdy, inni mają zamiar spędzić ten czas w domu. Wszyscy jednak z pewnością marzą o jednym – żeby tylko pogoda dopisała. W ostatnim czasie aura nie była zbyt przyjazna, jednak w ciągu najbliższych dni ma się to zmienić na lepsze. Przedstawiamy prognozy pogody dla wszystkich większych miejscowości w Wielkopolsce.

Jak co roku początek maja w Koninie bogaty jest w różne wydarzenia o charakterze państwowym, ale także lokalnym. Nie zabraknie ich również w tym roku. Przedstawiamy zapowiedzi uroczystości oraz koncertu, które odbędą się 1, 3 i 4 maja.

PEPCO to bardzo popularny sklep. Polacy kupują w nim produkty do domu, ogrodu, zabawki dla dzieci, a także i dla siebie. Na stronie sieciówki pojawił się komunikat o wycofanych ze sprzedaży rzeczy. PEPCO prosi o zwrot.

Hulajnogi elektryczne to częsty środek transportu w dużych miastach. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególnią szereg praw i obowiązków, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy.

1 maja w Koninie o godz. 11. 00 odbędzie się wyjątkowe w skali kraju wydarzenie. Górnicy, hutnicy, energetycy i przedstawiciele innych branż przemysłu Zagłębia Konińskiego w akompaniamencie orkiestr dętych przemaszerują ulicami naszego miasta pod hasłem „Twórcom Zagłębia Konińskiego”.

XXII Katolickie Otwarcie Sezonu Motocyklowego w Kazimierzu Biskupim 2024 już 5 maja. Start o godz. 9.00 na rynku w Kazimierzu Biskupim.

Wycieczka do zamku w Gołuchowie to niezapomniana przygoda. Jego wspaniała przeszłość, majestatyczne budowle i urokliwy park przyciągają zwiedzających z różnych stron. Jest to idealne miejsce dla poszukiwaczy pięknych krajobrazów i historycznych sekretów, oferujące bogate doznania kulturalne oraz możliwość wypoczynku na łonie przyrody.