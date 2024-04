Festiwal Gospel nad Wartą w Koninie

Norris Garner, to amerykański kompozytor, pianista, producent muzyczny; charyzmatyczny wokalista i dyrygent. Jako kompozytor i wokalista występował i współpracował z Gospel Music Workshop of America Mass Choir, the Thomas Dorsey Mass Choir, The Mississippi Mass Choir, Yolanda Adams, John P. Kee, Vanessa Bell Armstrong, Isaiah Thomas, John Tillery & Living Sacrifice, współpracując z największymi muzykami USA i nie tylko.