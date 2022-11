Trzy dni koncertowania w parafii Św. Wojciecha w Koninie. Rozpoczął się Tryptyk Zaduszkowy. Kościół wypełnił się muzyką

Tryptyk Zaduszkowy w Świętym Wojciechu

Wydarzenie to już dawno wpisało się na stałe do kalendarza konińskich koncertów. W tym roku już po raz czternasty wybitni artyści zostali zaproszenie do kościoła w Morzysławiu.

Podczas piątkowego koncertu mogliśmy usłyszeć koncert zatytułowany „In Terra Vitae”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza – w krainie życia. Muzyczne uniesienia zapewnił duet, w skład którego wchodzą Irek Głyk i Piotr Matusik. Kim są?