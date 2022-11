Miejsca, w których jeży się włos. Dom pełen lalek, nawiedzony lasek i upiorna wieża. Konin też ma swoje mroczne historie [ZDJĘCIA]

Pod tym mostem straszy. Potwierdzają to władze Konina

Nawiedzony lasek na Chorzniu

Mieszkańcy tego osiedla, a szczególnie jego część, która zamieszkała w blokach przy ul. Spółdzielców, zapewne dobrze zna mały las znajdujący się na wysokości obecnej szkoły salezjańskiej. Wielu z nich miało też świadomość, co się w nim znajduje, a także do czego służył niektórym z nich.

Kilkanaście lat temu mały las wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Nie było w nim tylu zarośli, a samotny i zaniedbany grób widać było z chodnika prowadzącego wzdłuż ul. Spółdzielców. Mówiło się, że to grób nieznanego żołnierza pochowanego tam w czasach drugiej wojny światowej. To właśnie obecność owej mogiły mogła sprawić, że na temat zagajnika powstawały mrożące krew w żyłach historie. Jednak nie jest to jedyny grób, jaki można tam znaleźć – inne po prostu nie doczekały się uwidocznienia w postaci krzyża i prostokątnego krawężnika.