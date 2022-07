Licheń. Dzień wdzięczności rodzicom i dziadkom połączony z festiwalem ciasta

Święto to obchodzone jest w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej od 2019 r., a w 2021 r. papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jako tegoroczne hasło Ojciec Święty obrał słowa Psalmu 92: „Wydadzą owoc nawet i w starości” (Ps 92,15).

Po godz. 11.00 w bazylice licheńskiej seniorzy modlili się różańcem w intencji dzieci. Do licheńskiego sanktuarium przyjechały kluby seniora z różnych stron Wielkopolski, które wzięły aktywny udział w południowej Mszy św. pod przewodnictwem ks. Janusza Kumali MIC, kustosza licheńskiego sanktuarium.

W homilii ksiądz kustosz podkreślił trzy słowa skierowane do najbliższych osób starszych: dziękuję, przepraszam i proszę.

Po pierwsze dziękujemy za waszą obecność, wspaniałe świadectwo wiary w Boga, za wszelkie dobro, które otrzymaliśmy. Bóg was powołał, byście dali życie jako rodzice. Poprzez wasze serce Bóg uczynił nam wiele dobra. Dziękujemy, że przekazujecie to dobro. Przepraszamy za to, że nie zawsze przyjmujemy postawę szacunku wobec was, za chwile czy słowa, które raniły. Za to, że czasem brakowało czasu na odwiedziny, za zniecierpliwienie. Przepraszamy za myśli, że starsza osoba zawadza i lepiej byłoby oddać do domu pogodnej starości. A prosimy was, bądźcie z nami ze swoją miłością, wrażliwością i gotowością wysłuchania. Bądźcie bohaterami rewolucji czułości, o czym pisze papież Franciszek w orędziu na dzisiejszy dzień. Poprzez wasze słowa odkrywamy Boga, bo On jest miłością i czułością.