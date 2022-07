Chciani i kochani przez Boga. 29. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Sanktuarium Licheńskim. 20 tys. osób w Licheniu

Chciani i kochani przez Boga

W wydarzeniach tegorocznych Spotkań, które trwały od czwartku do niedzieli łącznie wzięło udział niemal 20 tysięcy osób. W ciągu tych dni odbywały się konferencje, wykłady i koncerty. Uczestnicy mieli okazję, by bezpłatnie skorzystać ze spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami rodzinnymi oraz członkami wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Odbyło się 17 mityngów,, m.in. dla anonimowych narkomanów, hazardzistów, uzależnionych od seksu, depresantów, dłużników, jedzenioholików czy Anonimowych Alkoholików w języku ukraińskim. Na pomoc mogli liczyć także krewni i przyjaciele uzależnionych.

Sobotni poranek rozpoczął się nabożeństwem drogi krzyżowej, w którym wzięło udział kilka tysięcy osób. Rozważania poprowadził ks. Stanisław Kowalski, który towarzyszy Spotkaniom od 30 lat. Uczestnicy z różnych stron Polski dzielili się doświadczeniem upadków w uzależnieniu, nadzieją i darem życia w trzeźwości. – To niesamowity czas zdrowienia całej rodziny. Mato Boża, do Ciebie przyjeżdżamy ze znajomymi, by dziękować, że nasz dom jest trzeźwy. Nie jest łatwo, dlatego powierzam Tobie rodzinę i przyjaciół – mówiła Anna dziękując za 20 lat trzeźwości męża.