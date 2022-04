Konin. Zbliżają się święta wielkanocne. Rzeżuchą koniecznie powinny pojawić się na świątecznym stole!!

Na wielkanocnych stołach w wielu domach znów pojawią się tradycyjne, świąteczne potrawy. Żurek w chlebie, biała kiełbasa, jaja, mazurki, baby, wymyślne sałatki z majonezem, pasztety. Gdzieniegdzie nieśmiało stanie miseczka z wysianą wcześniej rzeżuchą. Nie wszyscy wiedzą, że ta niepozorna roślinka to prawdziwy magazyn witamin i mikroelementów.

Powinniśmy jeść rzeżuchę nie tylko od święta, ale przez cały rok, także zimą, kiedy trudniej o pełnowartościowe warzywa – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Rzeżucha zawiera witaminy z grupy B oraz sporo witaminy C, która wspiera układ odpornościowy. To także świetne źródło witamin: A, PP i K. Dietetycy chwalą ją również za ogromne bogactwo soli mineralnych oraz pierwiastków: żelaza i magnezu. Dlatego powinna znaleźć się w jadłospisie kobiet w ciąży i dzieci. Rzeżucha ma właściwości moczopędne, zwalcza także bakterie, które znajdują się w układzie pokarmowym. Ponieważ jest bogatym źródłem łatwo przyswajalnego jodu, poleca się ją osobom z niedoczynnością tarczycy. Rzeżuchę powinni także jeść chorzy na cukrzycę – obniża poziom cukru we krwi, zaś zawarty w niej chrom wspomaga prawidłową pracę trzustki – mówią lekarze PPOZ.