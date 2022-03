Konin. Program L'Oréal Dla Kobiet i Nauki 2022 - Zgłoś swój projekt badawczy i zdobądź stypendium Krzysztof Nowak

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do kolejnej, 22. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. To szansa dla polskich badaczek, zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie kariery, aby przedstawić swoje projekty badawcze i uzyskać roczne stypendium. Aplikacje będzie można składać do 15 kwietnia br. Tegoroczny nabór zgłoszeń zbiegł się w czasie z wojną w Ukrainie. L’Oréal Polska wesprze inicjatywę Polskiej Akademii Nauk – jednego z partnerów programu, udzielając finansowego wsparcia ukraińskim naukowczyniom.