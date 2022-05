Znamy już datę!! XIII edycja Spływu kajakowego szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Tradycyjnie Stowarzyszenie uzyskało wsparcie największej imprezy kajakowej w regionie konińskim. To XIII już edycja Spływu kajakowego szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski. Spływ z udziałem 120 osób odbędzie się w sobotę, 9 lipca, na trasie Mielnica Duża – Przystań Wodna w Ślesinie.

Zgłoszenia na spływ będzie można dokonać na miesiąc przed imprezą. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego uczestnicy wydarzenia zapłacą jedynie 60 zł a w ramach wpisowego mają zapewnione:Ubezpieczenie NNW, transport na miejsce startu spływu, zabezpieczenie ratunkowe i medyczne, wynajem kajaków wraz z osprzętem, gadżety wodniackie oraz posiłek regeneracyjny na mecie wydarzenia. „Jak co roku - spodziewamy się dużego zainteresowania udziałem w tym wydarzeniu. Spowodowane jest to wysokim poziomem organizacyjnym spływu kajakowego w stosunku do niewielkiej kwoty wpisowego.