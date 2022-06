XII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Wysokość środków w tegorocznej edycji to ponad 7,2 mln zł

Wsie i miejscowości do 5 tys. mieszkańców mogły uzyskać do 50 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu. W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymało 170 projektów, których łączna kwota dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynosi ponad 7,2 mln zł. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony lokalnych samorządów, wiele z nich co roku zgłasza projekty wspierając tym samym inicjatywy i pomysły swoich mieszkańców. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.