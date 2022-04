Wystawa Lampy PRL-u w Muzeum Okręgowym w Koninie

Wystawa Lampy PRL-u

Nowa wystawa doskonale wpisuje się w bardzo modny trend powracania do naszych korzeni. Stąd cudeńka obok rzeczy, które trącą duża „myszą”. Są jednak takie eksponaty, które natychmiast można przenieść do współczesnego wnętrza. Wystawa to ciąg wyimaginowanych pomieszczeń, w których znajdowały się określone lampy. Jest więc piwnica, łazienka, kuchnia, pokój, salonik no i… pokój z typowego M 3, żywcem przeniesiony z ubiegłego wieku.