Świadczenie 300 plus. Do kiedy trwa nabór wniosków? Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice przy wypełnianiu dokumentu? Wyjaśniamy

300 plus. Teraz wnioski wyłącznie elektronicznie

Wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” ZUS przyjmuje od lipca. Jeśli rodzic złożył poprawnie wypełniony wniosek w lipcu lub sierpniu i dołączył do niego wszystkie niezbędne dokumenty, to ma gwarancję wypłaty świadczenia nie później niż do końca września.

Tylko do końca sierpnia w Wielkopolsce do ZUS wpłynęło elektronicznie ponad 298,3 tys. wniosków o świadczenie 300 plus na 420 tys. dzieci. Kwota wypłaconych jak dotąd świadczeń w regionie wyniosła niemal 106,3 mln zł.

Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, mogą to zrobić do 30 listopada wyłącznie elektronicznie - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu [email protected] Jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie- to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.