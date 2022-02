Rusza unijny nabór. Blisko 50 tys. zł i wsparcie ekspertów czeka dla innowacyjnych mieszkańców woj. Wielkopolskiego Krzysztof Nowak

Foto. PIXABAY

Od 21 lutego do 4 marca br. będzie trwał nabór dla mieszkańców woj. wielkopolskiego do projektu „Samozatrudnienie pomysłem na życie”, którego łączna wartość wynosi aż 14,6 mln zł. Udział w nim daje szansę na stworzenie własnego biznesu, zwłaszcza w sektorze OZE i obszarze inteligentnych specjalizacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy złożą samodzielnie opracowane biznesplany. Komisja dokona ich oceny i wybierze osoby, którym zostanie przyznana dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej w kwocie ponad 23 tys. zł. Do tego każdy beneficjent otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości przeszło 2 tys. zł miesięcznie, wypłacane przez rok. Cała bezzwrotna suma dotacji zamknie się w kwocie blisko 48 tys. zł na osobę.