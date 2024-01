Pijany 19-latek wjechał autem w budynek. Uciekając zabrał ze sobą tablice. Policjanci podsumowali ostatni weekend 2023 roku

Prawie 200 interwencji, z czego 37 domowych

Ostatni weekend w roku na drogach. Poszkodowany motocyklista trafił do szpitala

Na drogach też się działo. Mundurowi 13 razy zostali wezwani do kolizji drogowych, czyli do zdarzeń w których nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Na terenie naszego powiatu doszło również do 1 wypadku w którym 21-letni motocyklista trafił do szpitala. Sytuacja ta miała miejsce 31 grudnia w miejscowości Lichnowo. 36-latka kierująca fordem podczas wykonywania manewru skrętu uderzyła w motocyklistę, który jechał z naprzeciwka.