Otwórz okno na kulturę! Niesamowite występy pomiędzy wieżowcami w Koninie. Performerzy z Afryki i Hiszpanii skradli serca mieszkańców Marcin Maliński

5 lipca mieszkańcy wieżowców przy ul. Wiechowicza na Zatorzu mieli niepowtarzalną okazję, by zobaczyć na żywo niesamowite występy performerów z Afryki i Hiszpanii nie wychodząc z domu. Umożliwiła to akcja „Otwórz okno na kulturę”. Mamy dla Was parę zdjęć, z tego niecodziennego wydarzenia!