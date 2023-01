Nowe miejsca pracy pod Koninem. Zatrudnią 200 osób. Budowa startuje w tym roku

Nowe miejsca pracy pod Koninem

Firma AJ Group zajmująca się produkcją profesjonalnej odzieży wodoochronnej pochwaliła się, że wkrótce przystąpi do budowy swojego trzeciego zakładu. Prace mają wystartować w drugiej połowie 2023 roku. Wstępnie przewidziano także datę oddania budynku do użytku – ma to być końcówka roku 2024.

W grudniu spółka stała się właścicielem gruntu w Olimpii (gm. Brudzew), na którym stanie obiekt.

- W ciągu najbliższych miesięcy będą prowadzone prace projektowe, a potem rozpocznie się proces budowy. [...]W nowym zakładzie docelowo znajdzie zatrudnienie około 200 osób.

- czytamy w poście zamieszczonym przez AJ Group Poland na Facebooku.

Hala o powierzchni około 2 tys. m/kw ma składać się z części produkcyjnej oraz magazynowej. Aj Group posiada już dwa zakłady – w Modle-Królewskiej (gm. Stare Miasto) oraz w Turku.