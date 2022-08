Nie czują nóg, ale mają skrzydła. Motoparalotniarze na wózkach. Projekt fundacji Podaj Dalej

Sławek. Paralotnia to wolność

Niebo do wynajęcia

To pierwszy aeroprojekt w Polsce, w którym uczestniczą osoby niepełnosprawne ruchowo. Specjalnie dla nich, tak by mogli swobodnie latać, skonstruowano nawet wózek inwalidzki. Latają i oni i wózek! I całe, piękne niebo jest na chwilę do wynajęcia.