Konkurs Nasz Zabytek. Za parę dni rusza nabór wniosków. Zgłoś ulubiony zabytek z Twojej okolicy i przyczyń się do jego remontu Marcin Maliński

Czy konkurs "Nasz Zabytek" to szansa na wyremontowanie w końcu Pałacu Reymonda w Koninie? Kto wie, zawsze warto spróbować! Krzysztof Nowak

Fundacja Most the Most po raz kolejny ogłasza nabór wniosków do konkursu pod nazwą „Nasz Zabytek”. Głosując na swój ulubiony zabytek z okolicy, możesz przyczynić się do przywrócenia mu świetności, bowiem do wygrania jest nawet milion złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zwycięskiego obiektu.