Konin to "lumpeksowe imperium". Gdzie kupimy najlepsze ubrania na wagę? LISTA TOP 12

Lumpeksy w Koninie

Przyjeżdżają z Wrocławia, Łodzi, czy Poznania. Kupują po kilkadziesiąt kilogramów ubrań i potem to sprzedają. Mówią, że nigdzie nie ma takich lumpeksów jak u nas, jeżeli chodzi o jakość i o cenę.

Jak twierdzą sprzedawczynie z miejscowych sklepów z odzieżą używaną, Konin to „lumpeksowe imperium”. Według relacji jednej z nich do naszego miasta zjeżdżają się ludzie z całej Polski, aby kupić jak najwięcej ubrań w niskiej cenie i następnie sprzedać je na własną rękę w internecie.

Ceny za kilogram w konińskich second handach wahają się w granicach od 30 do 100 zł. Cena zwykle uzależniona jest od dnia tygodnia oraz od jakości ubrań, które właścicielki lumpeksów zamawiają. Należy pamiętać, że najdrożej jest w dzień dostawy, kiedy ubrań jest najwięcej, a najczęściej są to wtorki.