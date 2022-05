Najdroższe domy w okolicach Konina. Zobacz najbardziej luksusowe oferty na maj 2022 Marcin Maliński

Przestronne wnętrza, nowoczesny design, duży, zadbany ogród. Zobaczcie luksus, które oferują nam najdroższe domy, jakie można kupić do 50 kilometrów od Konina. Wybraliśmy te wycenione na grubo ponad 6-cyfrową sumę. Niewielu na to stać, ale nikt nie zabronił tylko popatrzeć… Z serwisu otodom.pl wybraliśmy 8 najbardziej godnych uwagi i zarazem najdroższych domów jednorodzinnych, jakie są do kupienia w naszym regionie. Zobaczcie, jak prezentują się te rezydencje i ile za taki luksus trzeba zapłacić. Rekordzista kosztuję prawie 10 mln. zł!