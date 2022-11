Krzyż Świętego Andrzeja. Czy znacie jego historię?

Święty Andrzej był jednym z Dwunastu Apostołów i rodzonym bratem św. Piotra. To on właśnie przyprowadził Piotra do Jezusa, czy jakbyśmy mogli powiedzieć współcześnie: przedstawił ich sobie. Andrzej, podobnie jak i jego słynny brat pochodził z rodziny rybackiej, która mieszkała w Kafarnaum.