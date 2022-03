Konin. Rusza wsparcie dla prawie 40 pracowników zakładu Johnson Matthey

Rusza wsparcie dla prawie 40 pracowników zakładu Johnson Matthey w Koninie.

Johnson Matthey zrezygnowała z inwestycji w Koninie ze względu na to, że potencjalny wzrost z działalności w zakresie materiałów do akumulatorów będzie na tyle niewystarczający, że nie uzasadnia to dalszych inwestycji. Tym samym rozpoczęła program outplacement realizowany na zlecenie Spółki przez LHH Polska, którego celem jest wsparcie pracowników w znalezieniu nowego zatrudnienia.