Kierowca miał 3 promile i brak uprawnień do jazdy. Mężczyzna odpowie przed sądem. Grożą mu 2 lata więzienia

Za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do dwóch lat więzienia grozi za kierowanie samochodem mimo cofniętych uprawnień.

- Apelujemy do kierowców o rozwagę i bezwzględny zakaz wsiadania za kierownicę po alkoholu. Pamiętajmy, że nawet niewielkie ilości alkoholu pogarszają zdolność do szybkich reakcji, co na drodze ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu.