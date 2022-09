Fundacja „Barwy Kultury” w Koninie zaprasza do udziału w drugiej edycji festiwalu Piosenki „Razem” Krzysztof Nowak

Fundacja „Barwy Kultury” zaprasza do udziału w festiwalu Piosenki „Razem”. Festiwal adresowany jest dla osób którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.Aby zgłosić się do konkursu wystarczy przesłać na adres organizatora kartę zgłoszenia oraz nagranie wideo dowolnej piosenki do 30.09.2022.W wydarzeniu mogą wziąć osoby, które mają od 6 do 99 lat i lubią śpiewać.