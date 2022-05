Druga edycja Polskiego Ładu. Region koniński z największym dofinansowaniem w Wielkopolsce wschodniej. Planowane projekty Marcin Maliński

30 maja w Koninie odbyła się konferencja poświęcona rozstrzygnięciu drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach funduszu Polski Ład. Pierwsza edycja pozwoliła na dofinansowanie polskich samorządów kwotą prawie 24 mld zł, tym razem będzie to 30 mld. W tym roku do Wielkopolski wschodniej mają trafić 724 mln zł – jest to 274 mln więcej niż w pierwszej edycji. Przedstawiamy listę wszystkich inwestycji, które zaplanowano dla Konina oraz całego regionu.