Ceny zniczy i wiązanek w Koninie na Wszystkich Świętych. „Tak drogo jeszcze nie było”. Pora przygotować się na duży wydatek

Aby dowiedzieć się ile w tym roku kosztują znicze przed dniem Wszystkich Świętych, wybraliśmy się na obchód po marketach, ale także zajrzeliśmy do hurtowni oraz kwiaciarni przy cmentarzu. Takich cen, jakie zobaczyliśmy, nie mogliśmy widzieć nigdy wcześniej, bowiem w tym roku osiągnęły one swój szczyt, a przynajmniej możemy mieć taką nadzieję.

W jednej z konińskich hurtowni dowiedzieliśmy się, że wzrosły ceny dosłownie każdego elementu, z którego wyprodukowane są znicze.

- Szkło, plastiki, ale też parafina, z których produkowane są wkłady. Wszystko poszło do góry. Kiedyś parafinę kupowaliśmy z Rosji i było tanio. Te czasy się jednak skończyło. Producenci pozostałych elementów również muszą płacić więcej chociażby za energię potrzebną do ich wyprodukowania. Nie ma się co dziwić, że jest drożej.