42. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie oficjalnie otwarty! Marcin Maliński

To już 42. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Tradycyjnie rozpoczął się on od wystąpień artystycznych, po czym prezydent Piotr Korytkowski wręczył klucz do miasta reprezentantkom festiwalu, a zarazem jego uczestniczkom.