Earth Festival Uniejów 2022. 3 festiwalowe dni koncertowania. Wielkie gwiazdy scenie. Ponad 30 znanych muzyków. Artyści przeciwko wojnie

Earth Festival Uniejów 2022 jest kolejną okazją do naładowania akumulatorów pozytywną energią, do wzajemnej inspiracji w budowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, tak niezbędnej wobec postępującej degradacji jakości życia na Ziemi i relacji między nami. Degradacja nie spowalnia, więc i tym razem pokażemy, że nawet najmniejsze działania, by powstrzymać negatywne zmiany, mają sens. W imię idei For Earth For Us!