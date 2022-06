Wakacje 2022. Kino pod gwiazdami ! Czyli wieczory na świeżym powietrzu przy dobrym filmie w Koninie!

Kino pod gwiazdami

Lipcowe piątki pod znakiem kina w plenerze! – to najbardziej lubimy w wakacje. W tym roku Kino Centrum zaprasza na pięć filmów do Kina pod Gwiazdami. Z dobrą komedią spotkamy się 1,8,15, 22 i 29 lipca. Na seanse zapraszamy na plac przed Koniński Dom Kultury, osiedle Zatorze oraz osiedle Gosławice.

Na placu przed Konińskim Domem Kultury widzimy się 1, 8 i 15 lipca o godz. 22.00. W Kinie pod Gwiazdami zobaczymy:

1 lipca ,,Pies”

Reżyseria: Reid Carolin, Channing Tatum. Scenariusz: Reid Carolin. Gatunek: komedia. Produkcja: USA. Premiera: 17 lutego 2022.

Były Ranger Jason Briggs nie umie sobie ułożyć życia bez wojska. Gdy dostaje szansę powrotu do służby przyjmuje ją z entuzjazmem i bez zastanowienia. Szansa nazywa się Lulu i jest owczarkiem belgijskim o bogatej historii służby wojskowej. Briggs będzie mógł wrócić w kamasze pod warunkiem, że zawiezie Lulu na pogrzeb jej zmarłego pana. Kilkudniowa podróż kalifornijskim wybrzeżem wydaje się być nie tyle zadaniem, co beztroskim urlopem. I byłaby taka, gdyby nie charakterek Lulu. Delikatnie mówiąc owczarek nie przepada za ludzkim towarzystwem, a wygląda na to, że Briggsa nie toleruje bardziej niż innych. Wykazuje się wobec niego nie tylko ostentacyjnym lekceważeniem, ale otwartą agresją w myśl zasady „mam zęby i nie zawaham się ich użyć”.