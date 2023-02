Taekwondo, taniec z wachlarzami i k-pop w konińskim ratuszu. Dzień Kultury Koreańskiej za nami [ZDJĘCIA]

Dzień Kultury Koreańskiej w Koninie

Niedzielę 12 lutego bez dwóch zdań można zaliczyć do tych wyjątkowych. W naszym mieście nie było jeszcze takiego wydarzenia. Dzień Kultury Koreańskiej mógł odbyć się dzięki wolontariuszom z Azji, którzy przyjechali do Konina, by przybliżyć mieszkańcom zwyczaje i kulturę kultywowaną w Korei Południowej.

Na to wydarzenie przybył także Chun Dae-Wook, wiceprezes Korea Hydro&Nuclear Power – firmy odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie. Zapowiedział on, że do Konina będą od teraz powracać częściej, przynajmniej raz w roku.