Sportowe podsumowanie roku 2021. Konin zajął 35 miejsce, wśród 900 gmin, w ogólnopolskiej klasyfikacji sportowej

Sportowe podsumowanie roku 2021

Gratuluję Wam pasji i dziękuję za to, że rozsławiacie nasze miasto w kraju i poza jego granicami. Jestem z Was dumny! – powiedział prezydent Piotr Korytkowski, zwracając się do zawodników i trenerów.

We wspomnianej ministerialnej klasyfikacji sportowcy zgromadzili łącznie 735,66 punktów, co oznacza wzrost prawie o 100 ,,oczek” w porównaniu do poprzedniego roku. Tradycyjnie już największą zdobyczą punktową pochwalić się może Koniński Klub Szermierczy (272,5 pkt). Setkę przekroczyły też: Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów (140,75) oraz Medyk Konin (116,2), a jednego punktu do tego pułapu zabrakło reprezentantom Zagłębia Konin. W zestawieniu klubów, które punktowały w 2021 roku są także: Copacabana Konin, Start Konin, UKS Smecz, Górnik, MKS MOS i UKS MTB Smecz Konin.