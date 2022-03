Mecz inny niż wszystkie. KSS Mustang Konin pokonał IKS GTM Konstancin

Mecz inny niż wszystkie.

W konińskiej hali sportowej MOSiR Konin gościliśmy drużynę IKS GTM Konstancin. Od pierwszych minut Mustangi narzucić swój styl gry, lecz goście w pierwszej kwarcie skutecznie to uniemożliwili, po 10 minutach wynik wskazywał 16 do 13 dla Mustanga Konin. W drugiej kwarcie zmiana obrony i mocny presing na całym boisku przyniósł oczekiwane zmiany wyniku, który w połowie spotkania wynosił 40 do 21. W drugiej połowie mustang przejął kontrolę nad meczem. Mocna obrona, łatwe punkty naszych centrów pod koszem pozwoliły zakończyć ten mecz wynikiem 78 do 43 dla Konina.