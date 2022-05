Policjanci z Konina ostrzegają. Tak mogą wyglądać fałszywe wiadomości SMS i e-mail

Fałszywe wiadomości SMS i e-mail

Oszuści często wykorzystują do swoich celów wiadomości SMS. Zawarte w nich informacje są jedynie formą zachęcającą odbiorcę do wejścia w link, który po kliknięciu ma otworzyć stronę, gdzie rozwiązany zostanie problem. Najczęściej są to SMS-y z informacją o drobnej dopłacie do paczki, którą dostarczyć ma kurier, niedopłacie do rachunku za prąd czy gaz, która może doprowadzić do jego odłączenia, propozycje wzięcia szybkiej pożyczki bez sprawdzenia w systemach lub śledzenia paczki wysłanej na nasz adres. Kliknięcie w link przekierowuje nas na stronę oszustów, gdzie po zalogowaniu uzyskają oni dostęp do naszego konta bankowego, z którego wypłacają wszystkie oszczędności.

Rozwój Internetu dał możliwości prowadzenia bankowości elektronicznej i dokonywania transakcji bezgotówkowych, co wykorzystują skrupulatnie przestępcy. Stosują oni różne metody, by pozyskać dane wrażliwe potrzebne do logowania się na konto bankowe. Potrafią także za pomocą plików załączonych w wiadomościach e-mail, zainstalować na telefonie komórkowym lub komputerze złośliwe oprogramowanie, dzięki któremu pozyskują wszystkie dane.