Miejsce to samo, ale inne. Tak zmieniał się dworzec w Koninie przez ostatnie 100 lat. Historia i zdjęcia

Początki dworca kolejowego w Koninie

Dworzec w Koninie w czasach II wojny światowej

Na budynek konińskiego dworca, w 1939 r. spadły niemieckie bomby, które nie zniszczyły go całkowicie. Możliwa była jego błyskawiczna odbudowa, co nastąpiło jeszcze w trakcie trwania wojny, na początku lat 40. Swój dawny wygląd zachował aż do drugiej połowy lat 70, kiedy to rozpoczęto wyburzanie na rzecz nowego dworca kolejowego, którego znamy do dziś.

Dworzec w Koninie obecnie

Nowy dworzec w Koninie, oddany do użytku w 1979 roku, konstrukcją znacznie odbiega od poprzedniego, klasycznego budynku. Autorem, jak na tamte lata modernistycznego obiektu, był Zygmunt Kłopocki z Biura Projektów Kolejowych w Poznaniu. Co ciekawe dworzec, który znamy, to tak naprawdę tylko połowa tego, co finalnie miało powstać. Finansujące inwestycję Ministerstwo Komunikacji, wycofało fundusze przeznaczone na projekt. Zbudowano więc jedynie wschodnią część kompleksu, która miała mieścić PKS. Tę jednak przejęło PKP, a PKS pozostało przy ul. Grunwaldzkiej – w miejscu gdzie obecnie znajdują się bloki mieszkalne MTBS. W roku 2012 zorganizowano akcję, w której to chętni mieszkańcy Konina złapali za puszki z farbą oraz pędzle i sami odmalowali szary dworzec na kolory, które do dziś szpecą wizerunek dworca oraz całego miasta.