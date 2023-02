Michał Bajor wystąpił w Koninie! Krzysztof Nowak

Fenomen polskiej piosenki, charyzmatyczny, niezależny, tajemniczy, a przede wszystkim utalentowany Michał Bajor, znowu dał koncert w Koninie. W sobotę (11 lutego 2023 r.) sala Konińskiego Domu Kultury „pękała w szwach”. Artysta przyjechał do Konina ze swoim najnowszym projektem ,,No, a ja?”. Był to z pewnością niezapomniany koncert.