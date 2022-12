Lodowata woda im niestraszna. Morsy z Konina wskoczyły do jeziora. Przyświecała im akcja charytatywna [ZDJĘCIA]

Konińskie morsy wskoczyły do lodowatej wody

Aby konińskie morsy mogły wejść do wody, trzeba było wcześniej skuć lód, który miał grubość około pięciu centymetrów. Temperatura powietrza wynosiła mniej niż -5 st. C., podczas gdy woda pod lodem miała około 2 st. C. na plusie. Dla morsów to idealne warunki na kąpiel w jeziorze.

- W kupie siła, a więc wspólna rozgrzewka, a później wspólne wejście do wody. Każdy zostaje w niej tak długo, jak czuje, że może. Niektórzy są 5 min, Ci bardziej doświadczeni nawet 20.

- mówił Robert Prus, prezes Stowarzyszenia Morsy Konin.