Konin. Wernisaż „Deski-Obrazy-Słowa” w Galerii CKiS Wieża Ciśnień

Wystawa „Deski-Obrazy-Słowa”

Zapraszamy na wystawę już 10 czerwca o 18:00 w Galerii CKiS Wieża Ciśnień malarstwa współczesnego z Muzeum – Zamku Górków w Szamotułach. Kolekcja malarstwa polskiego tam tworzona, powstaje z inspiracji Michała Kruszony – wizjonera, globtrotera, fotografa i pisarza w jednej osobie. Impulsem do jej budowania stał się zachwyt nad „zwykłą, biedną” deską podniesioną przez Tadeusza Kantora do rangi dzieła sztuki.

W zbiorach muzeum znajduje się około tysiąca ikon prawosławnych, a w dialog z nimi wchodzą gromadzone tam również dzieła sztuki współczesnej. Motywem łączącym obie kolekcje jest deska użyta jako malarskie podobrazie. We wspomnianym dialogu uwidaczniają się relacje między malarstwem wywodzącym się zarówno z tradycji Wschodu, prawosławia, jak i tradycji zachodnioeuropejskiej, obecnej w Polsce za sprawą wpływów Kościoła rzymskokatolickiego. Nurty, które wyrosły na ich gruncie, spotykają się ze sobą i wzajemnie się przenikają. Z jednej strony są to konstruktywizm i suprematyzm z jego apogeum w postaci Czarnego Kwadratu Kazimierza Malewicza, z drugiej zaś kierunki powstałe w wyniku przemian społeczno-kulturowych na Zachodzie Europy, m.in. dadaizm, surrealizm czy konceptualizm. Kolekcja Muzeum – Zamku Górków nie daje jednak pełnego obrazu współczesnego malarstwa polskiego – jest to raczej dotknięciem tematu.