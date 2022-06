Festiwal Kultury „W stronę tradycji” już wkrótce w Kramsku

Festiwal Kultury „W stronę tradycji” w Kramsku

Festiwal to jedno z najważniejszych wydarzeń w subregionie konińskim poświęcone lokalnym twórcom. To jedyny w swoim rodzaju przegląd różnorodnych form nawiązujących do regionalnego dziedzictwa, integrujący wszystkich kultywujących rodzimy folklor.

Na kolejną odsłonę Festiwalu zapraszają: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku. 3 lipca, g. 13.00, amfiteatr w Kramsku.

W części konkursowej festiwalu na scenie zobaczymy żywiołowe kapele ludowe, zespoły śpiewacze, gawędziarzy, solistów wokalistów i instrumentalistów oraz zespoły taneczne reprezentujące następujące miejscowości: Witowo, Luboniek, Kłodawę, Babiak, Kawęczyn, Dobrowo, Dziadowice, Malanów, Osiek, Wierzbinek i Dąbie.

Prezentacje ocenią i nagrody przyznają: dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Krzysztof Pydyński – muzykolog, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie i Elżbieta Sztamblewska – etnografka z Muzeum Okręgowego w Koninie.