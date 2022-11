Konin. Podwójne spotkanie ze sztuką w Galerii Wieża Ciśnień

Podwójne spotkanie ze sztuką w Galerii CKiS-Wieża Ciśnień

Galeria Wieża Ciśnień zaprasza w listopadzie na dwa wydarzenia, których gościem będzie Łukasz Wodyński. Pierwsze to spotkanie autorskie, poświęcone publikacji „POST ANTROPO SZTUKA”, drugie – wernisaż „ERROR”. Będzie to świetna okazja do zgłębienia twórczości tego artysty i rozmowy z nim.

Spotkanie autorskie odbędzie się 16 listopada o godz. 18.00. Tematem rozmowy książka „POST ANTROPO SZTUKA”.

Manifest artystyczny „POST ANTROPO SZTUKA” to publikacja ważna nie tylko ze względu na poruszany zakres teorii sztuki. To przede wszystkim wnikliwa analiza poprzez aspekty ludzkiego tworzenia, definiująca na nowo zarówno artystę, jak i dzieło w dobie wypłukiwanego z przekazów kulturowych post antropocentrycznego świata, zagrażającego ludzkiej tożsamości, emocjonalności i duchowości.Autor wyznacza radykalną drogę celem przywrócenia aktu fizycznej emanacji myśli w postaci dzieła, tworzącego unikalność ludzkiej jednostki i formującego obraz wyjątkowości świata. Manifest w szczególności dedykowany jest do wszystkich edukatorów, artystów oraz ludzi kultury.