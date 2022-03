Konin. Nowe książki od młodzieży dla młodzieży. To drugi grant na wsparcie dzieci i młodzieży z Fundacji im. Stefana Batorego

„#SEXED” Anji Rubik (https://www.facebook.com/anjarubikofficialfanpage).

> Książki były rekomendowane przez fundację ale i my wiemy, że te pozycje powinny być w każdej bibliotece.

> Zależało nam by wybrane książki były przed wszystkim dla młodzieży, pisane ich językiem, o ich problemach, ze znanymi im nawiązanymi do ich kultury ale uważamy każdy dorosły może z nich wynieść wiele inspiracji - dodaje Julia Gajewska, Radna Młodzieżowej Rady.

Mamy nadzieję, że właśnie te pozycje będą jednymi z najczęściej wypożyczanych. Działanie to zostało sfinansowane z darowizny Leszka i Tamary Kołakowskich przekazanej przez Fundację im. Stefana Batorego”