Już w najbliższy weekend w Kole odbędzie się jeden z pięciu edycji triathlonowych rozgrywanych w ramach cyklu Samsung River Triathlon Krzysztof Nowak

River Triathlon Series w tym roku odbędzie się po raz drugi. Składać będzie się z pięciu imprez. Pierwsza odbyła się 19 czerwca we Wronkach, a dwie kolejne - w naszym regionie. 3 lipca triathloniści zawitali do Konina, a już w tą niedzielę 24 lipca triathloniści zawitają do Koła. Cykl zakończy się 28 sierpnia w Uniejowie.