Konin. Koncert w Klubokawiarni NOT„Marcin Żabiełowicz z pomocą przyjaciół”: FOCUS NAD WARTĄ 2022 w Oskardzie

W Klubokawiarni NOT, w CKiS-DK Oskard 18 czerwca o godz. 21.00 zagra Marcin Żabiełowicz, gitarzysta, który grał z zespołem Hey. Do występu zaprosił swoich przyjaciół.

Tak muzyk mówi o zbliżającym się koncercie muzyk:[

„Scena jest moim drugim domem od 1992 roku. Zagrałem setki koncertów wraz z zespołem Hey, dziesiątki z innymi artystami, jednak po raz pierwszy przychodzi mi stanąć przed publicznością pod własnym nazwiskiem. Towarzyszyć mi będą przyjaciele, z którymi wyruszałem już w niejedną muzyczną podróż: Karolina Czarnecka i Janek Pentz. Tym razem to ja jestem gospodarzem, który zaprasza gości do swojego domu – dlatego nie mam wątpliwości, że będzie to wyjątkowy czas.”

A czy wiecie, że muzyk zajmuje się także fotografią? Przed koncertem odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej Marcina Żabiełowicza. Jakich prac możemy się spodziewać?