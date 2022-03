Konin. Gala V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego POLSKA- KONTEKSTY 2022

Gala V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego POLSKA- KONTEKSTY

W ostatnią sobotę marca o godzinie 16.00 rozpocznie się uroczysta gala, podczas której Filip Kowalkowski, przewodniczący jury, podsumuje tegoroczny konkurs. Znakomite jury oprowadzi widzów po wystawie pokonkursowej i omówi nadesłane, zakwalifikowane oraz zwycięskie prace.

Dodatkową atrakcją będzie wystawa fotograficzna jurora Pawła Kosickiego ŚWIAT KONTEKSTY, zaprezentowana we foyer CKiS-DK Oskard, po której oprowadzi sam autor prac. Ponadto na zakończenie gali zaprosimy gości do Klubokawiarni NOT na spotkanie z jurorami konkursu.

Uczestnikom i gościom udostępniony zostanie również katalog pokonkursowy z nagrodzonymi i zakwalifikowanymi do wystawy zdjęciami. Będzie go można obejrzeć również w wersji elektronicznej na stronie ckis.konin.pl

Bądźcie z nami tego dnia, kibicujmy wszystkim laureatom i oglądajmy Polskę na ich zdjęciach!

Program gali POLSKA-KONTEKSTY: