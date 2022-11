Jak na księżyc i z powrotem! Premiera teledysku LAURY BĄCZKIEWICZ z Konina. Tę piosenkę usłyszymy na Eurowizji Junior 2022 Marcin Maliński

Junior Eurovision Song Contest/kadr z teledysku

„To The Moon” to tytuł piosenki, którą już w grudniu Laura Bączkiewicz, młoda wokalistka z Konina, zaśpiewa podczas Eurowizji Junior 2022! Po raz pierwszy utworu w wykonaniu Laury słuchaliśmy podczas jej występu w „Szansie na Sukces”, a teraz to my otrzymujemy kolejną szansę, by móc go ponownie usłyszeć. Zobaczcie teledysk!