Laura Bączkiewicz powitana w szkole z honorami. Nauczyciele i uczniowie przygotowali dla niej niespodziankę

Szkoła powitała Laurę Bączkiewicz

Laura po wejściu do szkoły została zaprowadzona przez dyrektora do sali gimnastycznej, nieświadoma tego, co tam zastanie – Myślałam, że tylko dyrektor chciał mi pogratulować – mówiła później młoda wokalistka. Na sali czekali na nią uczniowie z kilku klas, a gdy tylko przekroczyła jej próg, wszyscy wznieśli gromkie owacje na stojąco.

Oprócz uczniów i nauczycieli, na Laurę czekali prezydent Konina, Piotr Korytkowski z bukietem kwiatów, Mariusz Urbaniak – nauczyciel śpiewu dziewczynki oraz jej mama – Anna Bączkiewicz. Nie zabrakło również mediów.

- Laura spełnia swoje marzenia, czego życzę wszystkim Wam. Pośród Was jest bardzo dużo takich osób, które te marzenia mają i będą je niewątpliwie rozwijały.

- mówił do uczniów dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie, który następnie pogratulował swojej uczennicy.